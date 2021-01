Donald Trump não vai estar presente na tomada de posse de Joe Biden como novo Presidente dos Estados Unidos no próximo dia 20 de janeiro, anunciou o próprio em mensagem divulgada pelo Twitter.

“Para todos os que perguntaram, não vou à Inauguração no dia 20 de janeiro”, escreveu Donald Trump no Twitter.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021