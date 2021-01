A presidente da Câmara dos Representantes — câmara baixa do Congresso dos EUA —, a democrata Nancy Pelosi, contactou o líder das Forças Armadas norte-americanas, general Mark Milley, para avaliar os mecanismos à disposição das instituições norte-americanas no sentido de “impedir que um Presidente instável dê início a hostilidades militares ou tenha acesso aos códigos de lançamento e ordene um ataque nuclear“.

A menos de duas semanas do fim do mandato de Trump, o Partido Democrata está a tentar, por vários meios, forçar a destituição do ainda Presidente norte-americano, depois de uma multidão de apoiantes de Trump ter invadido com violência o edifício do Capitólio, no momento em que os congressistas validavam a vitória eleitoral de Joe Biden (que Trump continua a recusar). Os atos violentos foram incitados por um discurso de Trump, motivo pelo qual os democratas — e vários republicanos — querem que o Presidente seja destituído ou sujeito a um processo de impeachment.

“A situação deste Presidente desequilibrado não podia ser mais perigosa e temos de fazer tudo o que conseguirmos para proteger o povo americano deste assalto ao nosso país e à nossa democracia“, escreveu Nancy Pelosi numa carta enviada aos congressistas democratas, em que revelou a conversa com o general que lidera as Forças Armadas dos EUA.

Segundo relatos da imprensa norte-americana, o general Mark Milley garantiu a Nancy Pelosi que há mecanismos de salvaguarda implementados que impedem Donald Trump de lançar um ataque nuclear apenas pela sua própria vontade. O general “respondeu às questões dela sobre a cadeia de comando relativamente às questões nucleares“, garantiu o porta-voz do líder das Forças Armadas.

Computador foi roubado durante o ataque ao Capitólio

Durante a violenta invasão do Capitólio na quarta-feira por apoiantes de Donald Trump foi roubado um computador portátil de uma sala de conferências, confirmou esta sexta-feira um membro do gabinete de Nancy Pelosi.

“Foi roubado um computador portátil de uma sala de conferências. Era um computador usado apenas para apresentações“, confirmou o vice-chefe de gabinete de Pelosi, Drew Hammill.