A jihadista lusodescendente Ângela Barreto foi detida esta terça-feira à chegada ao aeroporto de Amesterdão, nos Países Baixos. A notícia, avançada pela imprensa holandesa, foi confirmada pela Sábado e pelo Expresso junto de fonte próxima de investigação.

Barreto chegou a Amesterdão vinda da Turquia, onde foi detida a 23 de novembro pelas autoridades turcas depois de ter tentado obter documentos para si e para o seu filho junto do consolado holandês em Istambul. Antes de se juntar aos jihadistas na Síria, onde se casou com o terrorista português Fábio Poças, de quem teve dois filhos (a filha, a mais velha dos dois, morreu em março de 2019 durante o cerco ao último bastião dos terroristas, em Baghouz), a lusodescendente vivia nos Países Baixos, para onde foi agora repatriada, com a mãe portuguesa.

Ângela Barreto, que tinha viajado para a Síria em 2014 para ir ao encontro de Poças, que tinha conhecido nas redes sociais, abandonou o país em maio do ano passado, quando conseguiu fugir, juntamente com outras mulheres, do campo de detenção de Al Hol, onde vivia há mais de um ano.

A mulher de 25 anos deverá agora ser julgada pelos crimes de terrorismo. Barreto é suspeita de recrutar jovens holandesas para se juntarem ao grupo jihadista na Síria e de ter feito parte de uma organização terrorista, refere o Expresso.