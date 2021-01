Marine Le Pen esteve esta sexta-feira ao lado de André Ventura numa conferência de imprensa conjunta em que os dois trocaram elogios e sinais de admiração. A líder da Frente Nacional chegou mesmo a referir-se a Ventura como um “grito que vem do coração e um sinal do céu”. Antes, já o deputado e presidente do Chega tinha dito que este era um “dia muito feliz e importante” para o Chega.

A conferência de imprensa começou, aliás, de forma bastante conturbada e com largos minutos de atraso. No dia em que Portugal registou o maior número de casos Covid-19, a organização da campanha de André Ventura, que tinha exigido a todos os representantes da comunicação social que se acreditassem para marcar presença na iniciativa, permitiu que a lotação da sala fosse aparentemente excedida face às restrições atualmente em vigor. Muitos repórteres decidiram abandonar a sala em sinal de protesto e a situação só acabou resolvida com a garantia de André Ventura de que prestaria declarações à saída.

Retomada alguma normalidade, André Ventura deu as boas-vindas a Le Pen, um sinal particularmente “simbólico” quando o partido, disse Ventura, está a dar os primeiro passo nas eleições presidenciais portuguesas para, em conjunto com a Frente Nacional e outras forças de direita nacionalista, ajudar a construir “um projeto comum para a Europa, contra Bruxelas, essencialmente dos europeus, de quem trabalha, de quem paga impostos e daqueles que se esforçam por manter a identidade europeia e não daqueles que não aceitam qualquer integração”.

Na resposta, Le Pen fez questão de salvaguardar que o Chega e a Frente Nacional não são “clones” mas “parceiros”. A líder política francesa aproveitou o momento para piscar o olho à comunidade portuguesa em França, onde se contam também apoiantes da Frente Nacional, dizendo que a “diáspora portuguesa em França soube “honrar o seu país através da sua atitude exemplar e do seu civismo”. Uma crítica implícita a outras comunidades que, de acordo com Le Pen, nunca souberam nem quiseram respeitar a cultura francesa.

A líder da Frente Nacional não deixou de elogiar Ventura por se juntar aos movimentos nacionalistas que vão crescendo por toda a Europa, um “grande movimento histórico” a que Portugal, “incongruentemente”, “parecia esquivar-se”. “Têm imensa sorte em ter um chefe político tão forte e tão talentoso”, elogiou Le Pen.

Le Pen não resistiu, aliás, em atacar António Costa e as políticas de imigração defendidas pelo Governo socialista deixando um apelo aos apoiantes do Chega. “Não deixem que isso aconteça, amigos portugueses. Defendem o vosso país, as vossas famílias e as vossas crianças.”