Foi revelada a mais recente versão do SUV de luxo da Bentley, o Bentayga, equipada com uma mecânica híbrida plug-in e saltou à vista a sua maior capacidade de circular em modo eléctrico. Em vez dos anteriores 39 km, o Bentayga Hybrid passa a ser capaz de percorrer 50 km entre duas visitas ao posto de carga.

O renovado Bentayga continua a contar com um motor eléctrico com 129 cv e 400 Nm de binário, destinado a ajudar o motor de combustão a gasolina, um 3.0 V6 sobrealimentado com 340 cv. O motor eléctrico, além de apoiar o 3.0 V6 no arranque e nas acelerações, é capaz de fazer deslocar sozinho o imponente veículo, com 5,14 metros de comprimento e 2626 kg de peso, durante 50 km, mais 11 km do que anteriormente, o que alargará a versatilidade do modelo.

O mais curioso é que este incremento da autonomia em modo eléctrico não é conseguido à custa de uma redução da potência do motor eléctrico, nem da capacidade do acumulador, que continua a ser uma bateria com 17,3 kWh, exactamente a mesma capacidade que possuía até aqui. De acordo com a marca britânica, tudo tem a ver com a maior eficiência do SUV.

O Bentayga Hybrid oferece agora de série mais equipamento, sistemas de ajuda à condução e de entretenimento, acessíveis através do painel central com 10,9”, mas continua a usufruir de 450 cv e 700 Nm de força para revelar uma ligeireza acima da média nas deslocações, sejam elas por asfalto ou por todo-o-terreno, graças ao sistema de tracção integral. O SUV britânico reivindica 254 km/h de velocidade máxima e necessita de apenas 5,5 segundos para ir de 0-100 km/h.