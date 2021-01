O pior dia da epidemia: novos casos, mortes por Covid-19 e internamentos foram maiores do que nunca

Lisboa e Vale do Tejo é de longe a região que mais preocupações concentra neste momento: tem mais 4.291 casos notificados, o que representa quase metade (42,6%) de todos os infetados identificados nas últimas 24 horas. A região Norte registou mais 2.969 casos (29,2%) e a região Centro, a terceira mais atingida, mais 1.963 (19,3%). Seguem-se o Alentejo (433), o Algarve (400), a Madeira (65) e os Açores (55).

Também é Lisboa e Vale do Tejo que regista o maior número de mortes por Covid-19: foram 44 na última quinta-feira, ou seja, 37,3% do total. No Norte, houve 34 vítimas mortais, o que representa 28,8% das fatalidades registadas nas últimas 24 horas. A região Centro teve mais 26 vítimas mortais, o Alentejo mais nove, o Algarve outras três e a Madeira mais duas mortes.

Cinco pessoas na casa dos 40 anos entre as mortes por Covid-19

Cinco das 118 pessoas que morreram por Covid-19 ao longo da última quinta-feira tinham entre 40 e 49 anos. Quatro tinham entre 50 e 59 anos; e seis entre 60 e 69 anos. Mas as faixas etárias mais avançadas continuam a ser as mais atingidas: 25 das vítimas mortais estavam na casa dos 70 anos; e 78 (ou seja, mais de metade do total) tinham 80 anos ou mais.

Há mais homens do que mulheres entre as vítimas mortais da Covid-19 no último balanço das autoridades de saúde: 64 são do sexo masculino e 54 são do sexo feminino. Aliás, acontece o mesmo no que diz respeito ao número de casos: 7.783 são homens e 6.449 são mulheres.

A maior parte dos novos casos está concentrada na faixa etária dos 20 aos 29 anos, que engloba 1.632 dos infetados notificadas nas últimas 24 horas. São 16% do total de novos casos, uma percentagem baixa mas só porque todas as faixas etárias entre os 20 e os 59 anos têm números semelhantes de novos casos.

Contas feitas, houve mais 1.595 com 40-49 anos, 1.491 com 30-39 anos e 1.474 com 50-59 anos. Registaram-se ainda mais 1.013 infetados entre os 10 e os 19 anos e 1.036 na faixa dos 60-69 anos. Abaixo do limiar dos 1.000 novos casos estão as faixas etárias dos 80 anos ou mais (784), dos 70-79 anos (636) e das crianças com até nove anos (515).