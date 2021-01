Desde que começou a vacinar contra a Covid-19, Portugal já deitou foram seis mil doses de vacinas das 32 mil vacinas que administrou. É que, segundo o jornal Expresso, a cada frasco aberto é deitada fora uma dose, que poderia servir para vacinar mais alguém.

A explicação é que a Agência Europeia de Medicamentos ainda não aprovou o pedido do primeiro laboratório fornecedor, a Pfizer, que permite que seja criadas seis e não cinco doses por frasco entregue pelo regulador português, o Infarmed. Itália, Reino Unido, Suíça, Israel e Estados Unidos já o fazem.

À espera de uma resposta desde 30 de dezembro, o Infarmed decidiu avançar sozinho “de forma interina”, mas falta uma norma da Direção Geral da Saúde para que tal procedimento avance.

Ao Expresso, o coordenador do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, Francisco Ramos, confirmou a necessidade de haver uma norma para permitir o fim do desperdício de uma dose por frasco, mas garantiu que a orientação “está pronta para ser publicada”.

Até terça-feira, no balanço mais recente, tinham sido administradas 32 mil vacinas, ou seja, foram abertos seis mil frascos.

À Rádio Observador, João Gonçalves, director do IMed (Instituto de Investigação do Medicamento), aponta as culpas à Agência Europeia do Medicamento e afirma que Portugal já encontrou uma solução através do Infarmed, que passa por tirar essa vacina extra com uma agulha diferente. “É tudo uma questão burocrática e regulamementar que está a atrasar isto tudo”, mas a nível europeu, explicou. E que mais um dia ou dois será possível tirar mais um pouco da vacina e chegar a mais.