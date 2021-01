O Twitter anunciou esta sexta-feira a suspensão permanente da conta do Presidente norte-americano, Donald Trump.

A rede social divulgou um longo comunicado na noite desta sexta-feira elencando os motivos que levaram à decisão.

“Após uma revisão detalhada dos tweets recentes da conta @realDonaldTrump e o contexto à volta deles — especificamente como eles foram recebidos e interpretados dentro e fora do Twitter — suspendemos de modo permanente a conta devido ao risco de futuro incitamento à violência”, diz o Twitter.

Segundo a rede social, um conjunto de tweets publicados por Trump na quarta-feira, dia que ficou marcado por uma violenta invasão do edifício do Capitólio de Washington D.C. por apoiantes do Presidente, “teve uma grande probabilidade de encorajar e inspirar as pessoas a replicar os atos criminosos que ocorreram no Capitólio dos EUA”.

Para o Twitter, várias mensagens divulgadas por Trump violam a regra da rede social que proíbe a “glorificação da violência”.

Na quarta-feira, depois de um discurso feito por Trump na Casa Branca a divulgado pelo Twitter, centenas de manifestantes invadiram violentamente o Capitólio, onde nesse dia decorria um ato formal de certificação dos resultados eleitorais — o último formalismo que determinou a vitória de Joe Biden.

Cinco pessoas morreram, dezenas ficaram feridas e várias foram detidas.