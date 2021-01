A União Europeia (UE) vai comprar mais de 300 milhões de doses da vacina Pfizer/BioNTech para a Covid-19, anunciou esta quarta-feira em conferência de imprensa Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. Desse número, 75 milhões de vacinas serão distribuídas no segundo trimestre deste ano.

We make sure Europeans have sufficient doses of safe & effective #COVID19 vaccines.

We now enable EU countries to buy more doses of the 1st vaccine approved in EU.

They can now buy up to 300 million more doses of the #BioNTech/@Pfizer vaccine.https://t.co/vjZd0L17VL

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2021