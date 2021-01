As quatro partes da reportagem especial multimédia “85 horas”, sobre o combate à pandemia no maior hospital do país, foram vistas mais de 240 mil vezes: 160 mil no nosso site e 80 mil no Instagram. Se ainda não viu, pode ver agora as quatro partes deste trabalho, da autoria dos jornalistas Catarina Santos, João Porfírio e Pedro Jorge Castro, com webdesign e programação de Alex Santos.

A primeira parte, sobre os dilemas da luta no limite, mostra as decisões difíceis que os médicos do Hospital de Santa Maria tiveram de ir tomando nos dias com mais infetados e internados nos Cuidados Intensivos, em Novembro e Dezembro. O Covidário. O peso em cima dos internos (médicos em formação que ainda não acabaram a especialidade). O “setor dos instáveis”. O milagre da multiplicação dos profissionais de saúde (e os riscos, problemas e custos que coloca). As dúvidas que o presidente do hospital foi tendo. E o dia mais longo da coordenadora da unidade para doentes Covid, em que tinha apenas uma vaga livre nos Cuidados Intensivos para seis doentes críticos. Pode ler aqui.

A segunda parte centra-se nos profissionais de saúde infetados: houve 450 no Santa Maria até Dezembro. O caso mais grave foi o de Jacques dos Santos, chefe das Urgências, que esteve em coma nos Cuidados Intensivos, e dá pela primeira vez o seu testemunho. O momento em que o pneumologista António Diniz atingiu o limite de mínimo de oxigénio no sangue e pensou que tinha de ser internado. O presidente a mostrar o relatório com os alertas amarelos e vermelhos que recebe no computador. E ainda a história do casal de médicos que coordena unidades para doentes Covid ao lado uma da outra — e que ambos ficaram infetados pelo primeiro doente a morrer em Portugal. Pode ler aqui.

Os telefonemas que os doentes infetados fazem antes de serem ligados a um ventilador, sem saberem se é um até já ou uma despedida, abrem a parte III desta reportagem. O doente que percebeu que ia morrer quando recebeu a visita da mulher. Internados nos Cuidados Intensivos que despertam e ficam agitados quando veem toda a gente equipada como se fossem astronautas. Os custos de uma vaga nos Cuidados Intensivos, onde uma cama é ainda mais cara que um ventilador. E o fadista que perdeu 18 kg no internamento e voltou ao hospital um mês depois — para agradecer. Pode ler aqui.

Só em Dezembro, o número de mortes por Covid-19 disparou 40% em relação ao acumulado de óbitos entre março e novembro. A parte IV é centrada na morte. Morrer sozinho. Morrer sem uma despedida. Ver morrer os doentes do lado. A angústia do capelão. E o corredor da morgue. Pode ver aqui.

Um dos vídeos desta reportagem especial — sobre as primeiras coisas que os profissionais de saúde desejam fazer assim que a pandemia passar — foi publicado autonomamente no Facebook, onde teve já mais de 320 mil visualizações.