Há anos que se acumulam casos de condutores que acusam a Tesla de produzir veículos que aceleram repentinamente, sem motivo aparente, provocando acidentes. A acusação é grave, tal como os danos provocados nos e pelos veículos, com o fabricante a negar qualquer responsabilidade. Ficou para a entidade de segurança rodoviária dos EUA (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) o dever de analisar as queixas e apurar responsabilidades.

É provável que os modelos da Tesla sejam aqueles onde é mais fácil descobrir a quem cabe a responsabilidade quando algo corre mal. Das imagens captadas pelas câmaras de vídeo instaladas no veículo à pressão exercida no pedal do travão e do acelerador, passando pelos movimentos no volante, não há nada que o fabricante não saiba do que se passa a bordo, mesmo sem sair da Califórnia. Foi isto que levou a Tesla a afirmar que nada tinha funcionado mal no veículo, em cada um dos acidentes sob suspeita.

Como um conjunto de 127 condutores apresentou uma petição junto da NHTSA, segundo a Tesla motivados por um “short seller” que tradicionalmente aposta contra o fabricante, este organismo oficial realizou uma investigação independente dos dados recolhidos. A conclusão que consta no relatório afirma que “depois da análise da informação disponível, não foram descobertos dados que suportassem a acusação de mau funcionamento do veículo”. A NHTSA acrescenta ainda que, “em todas as ocasiões, os acidentes se ficaram a dever a uma má aplicação dos pedais, não existindo prova de um mau funcionamento dos mesmos”.

Este tipo de acusação aos modelos da Tesla não é propriamente uma novidade, sendo habituais entre os condutores de veículos equipados com caixa automática. Pode parecer estranho para a maioria, mas há condutores que em automóveis com apenas dois pedais, por vezes, carregam no acelerador em vez do travão. E, quando vêem o veículo encaminhar-se para onde eles não querem, seja uma casa ou o carro do vizinho, a única solução que lhes ocorre é carregar ainda com mais força no pedal que os colocou em rota de colisão.