Dois dos apoiantes de Donald Trump que, durante uma manifestação, invadiram o Capitólio norte-americano, atacaram os agentes da polícia e roubaram o edifício, foram acusados este sábado, avança o The Washington Post. Um deles é Jacob Anthony Chansley, o homem que vestia um capacete com cornos e pêlo, membro do grupo conspiracionista QAnon. Outro é Adam Johnson, que roubou o púlpito de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes.