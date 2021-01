O Controlo de Tráfego Aéreo perdeu este sábado o contacto com um Boeing 737-500 que fazia um voo interno, entre Jacarta e Pontianak, de acordo com as autoridades oficiais indonésias, citadas pela agência de notícias norte-americana Associated Press (AP). O avião, que levaria a bordo 50 passageiros, segundo os media indonésios, terá desaparecido sobre o mar.

A aeronave, da companhia aérea Sriwijawa Air, fundada em 2003, descolou de Jacarta na manhã deste sábado com destino a Pontianak, mas desapareceu dos radares cerca de quatro minutos depois de descolar da capital indonésia, ainda segundo os media indonésios.

O avião terá perdido “mais de 10.000 pés de altitude em menos de um minuto, cerca de 4 minutos após a partida de Jacarta”, segundo a Flightradar24, plataforma de rastreamento de aviões, citada pela agência Reuters.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN

— Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021