Passagem da tempestade “Filomena” pela península ibérica causou perturbações na capital espanhola. Em Madrid, várias estradas tiveram de ser cortadas, entre as quais a muito frequentada M-40, o que provocou filas de trânsito com vários quilómetros.

Segundo o jornal espanhol AS, a determinada altura os limpa-neves não conseguiam mesmo atravessar a estrada M-40 devido ao trânsito. As imagens da Direção Geral do Trânsito desta tarde atestavam o caos.

Muchos problemas en las carreteras madrileñas.

Varios vehículos cruzados en M-40 km. 58 calzada interior por la nieve provocan importantes retenciones. ⚠️ Mucha precaución ⚠️ #BorrascaFilomena #Madrid112#ASEM112 pic.twitter.com/iTlNQ0s8pv — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) January 8, 2021

Espanha encontra-se em alerta vermelho devido à depressão “Filomena”. No entanto, espera-se um agravamento das condições este fim de semana, à medida que a “Filomena” se desloca para norte, desde o Estreito de Gibraltar, no sul da península. O nevão já é considerado o maior do século em Madrid.