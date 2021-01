Do Bairro da Jamaica para o mundo: Rafael Leão volta a marcar e atravessa melhor momento na Serie A (e no AC Milan)

Ainda antes da derrota com a Juventus, que quebrou a invencibilidade do AC Milan na Serie A mesmo não tendo retirado a liderança da prova (o Inter também perdeu na quarta-feira com a Sampdória), Stefano Pioli, treinador responsável pelo regresso do conjunto de San Siro ao topo do futebol transalpino depois de vários anos em lugares até fora da Europa, deixou rasgados elogios à prestação de Rafael Leão, sobretudo numa altura em que a equipa estava refém da ausência da principal referência. “O Ibrahimovic está melhor mas ainda não está disponível. Já o Rafael Leão está a a crescer muito, mostrando que os jovens só precisam de tempo. Tem muita qualidade e está sempre preparado para jogar”, destacou o técnico dos rossoneri, falando sobre o “substituto” do sueco.

Aos 21 anos, o avançado atravessa o melhor momento desde que chegou a Itália, no verão de 2019. E depois de ter bisado frente ao Spezia no início do Campeonato, levava agora uma série com dois golos e uma assistência nos últimos quatro encontros frente a Sassuolo, Lazio, Benevento e Juventus. Agora, na receção ao Torino, Leão voltou a destacar-se, abrindo o marcador ainda antes da primeira meia hora no regresso aos triunfos do AC Milan (25′). Ao todo, o internacional Sub-21 leva seis golos em 18 jogos esta temporada, cinco em 13 apenas na Serie A. Se juntarmos a isso as quatro assistências já feitas, Leão está num golo do AC Milan a cada 100 minutos, tendo saído aos 85 minutos exatamente para dar lugar ao regressado Ibrahimovic, ainda à procura da melhor forma.

Ainda na primeira parte, Kessié, de grande penalidade, aumentou a vantagem dos visitados (36′), dando um outro conforto ao conjunto de Milão para gerir a vantagem após o intervalo frente a um adversário a necessitar de pontos para fugir aos lugares de despromoção. Desta forma, o AC Milan passa a contar com 40 pontos, ficando à espera dos resultados dos adversários diretos nos jogos Roma-Inter e Juventus-Sassuolo, ambos este domingo.

[Clique nas imagens para ver os golos do AC Milan-Torino em vídeo]