O ambiente pode não ser o mais pacífico em Washington, depois dos incidentes dos últimos dias no Capitólio, mas os planos para a transição na Casa Branca seguem o seu curso — e as mudanças envolvem não apenas novos rostos ao comando como uma vasta renovação do espaço, neste caso à imagem da senhora que se segue no papel de primeira-dama, Jill Biden.

Segundo documentos oficiais da Casa Branca a que o TMZ teve acesso, serão gastos 1,2 milhões de dólares (cerca de 980 mil euros) a remodelar as casas de banho no interior do edifício de dois andares na ala leste, onde funciona atualmente o escritório de Melania Trump e onde a sua sucessora irá passar a maior parte do tempo depois do presidente eleito Joe Biden assumir oficialmente funções a partir de 20 de janeiro.

Apesar de não serem conhecidos muitos mais detalhes desta operação, a tarefa será conduzida por uma empresa de Washington, a Holmes Mechanical Contractors, devendo a obra estar concluída no mês de maio, cerca de quatro meses depois do grande dia da inauguração presidencial.

Para além das casas de banho, o TMZ revela que serão também gastos 127 mil dólares numa limpeza a fundo antes da chegada do casal Biden. Por sua vez a revista Hello! acrescenta que a fatura vai ainda incluir mais 44 mil dólares, que servirão para limpar os tapetes dispersos pelos 132 quartos e 55 mil metros quadrados da morada presidencial.