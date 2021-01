A Tesla já começou a entregar as primeiras unidades do Model Y, o seu SUV mais pequeno e mais acessível do que o Model X, apenas nos mercados da América do Norte e, mais recentemente, na China, onde o modelo também começou a ser produzido. Os europeus? Esses têm de esperar pelo arranque da fábrica alemã Gigafactory Berlim, destinada a abastecer o Velho Continente com os Model 3 e Y.

Inicialmente, o Model Y estava apenas disponível nas versões Long Range e Performance, a primeira capaz de atingir 217 km/h, ir de 0-100 km/h em 5,1 segundos e garantir uma autonomia de 505 km, sendo proposta em Portugal por 65.000€, enquanto a segunda anuncia 241 km/h, 0-100 km/h em 3,7 segundos e 480 km entre recargas, e está à venda por 71.000€. Isto quando estiver disponível entre nós, lá para o final de 2021.

Face à chegada do VW ID.4, ligeiramente mais pequeno do que o Model Y (com 4,58 m de comprimento, face a 4,75 m do Tesla), e do Mustang Mach-E, praticamente com a mesma bitola (4,71 m), ambos com tracção apenas atrás e menor autonomia, ao contrário do Tesla que recorria até aqui a dois motores para garantir tracção integral e maior autonomia, a Tesla viu-se obrigada a rever a sua oferta. Daí a inclusão na gama de uma versão similar à concorrência, com somente um motor (instalado atrás) e uma menor capacidade de percorrer distâncias entre visitas ao posto de carga.

O novo Model Y, denominado Standard Range (SR), é 8000 dólares mais barato (cerca de 6500€) nos EUA e vê a sua autonomia baixar para cerca de 400 km, enquanto a velocidade máxima desce para 217 km/h e o 0-100 km/h para cerca de 5,6 segundos. Isto significa que o Model Y SR, o mais acessível da gama, deverá ser proposto por um valor em torno dos 58 mil euros, cerca de 7000€ euros acima da versão equivalente do Model 3, também ela denominada Standard Range.