Números de internados e doentes graves renovam máximos em mais um dia acima das 100 mortes

Mais casos no Norte, mais mortes em Lisboa e Vale do Tejo

Foi no Norte que houve mais casos confirmados de Covid-19 no último dia. No boletim deste sábado, a DGS identificou 3.377 infeções na região, ou seja, cerca de um terço (35,6%) do total do país. Segue-se depois Lisboa e Vale do Tejo, que abrange também parte dos distritos de Setúbal, Santarém e Leiria, com 3.009 casos (27,3% do total); e a região Centro (2.074). As restantes regiões acumulam cerca de mil casos — 582 no Alentejo, 326 no Algarve, 67 nos Açores e 43 na Madeira.

No entanto, foi em Lisboa e Vale do Tejo que a DGS identificou o maior número de mortes do último dia, acumulando 39,6% do total do país (44 em 111). Houve ainda 29 mortes no Norte, 25 no Centro, 11 no Alentejo e duas no Algarve.

Das 111 vítimas, quatro pessoas tinham menos de 60 anos, desconhecendo-se se tinham alguma doença de risco — duas mulheres com idades entre 40 e 49 anos e outras duas pessoas na casa dos 50 (um homem e uma mulher). O boletim da pandemia mostra ainda que houve mais 12 óbitos na casa dos 60 anos; outros 27 na casa dos 70 anos; e 68 relativos a pessoas com mais de 80 anos.