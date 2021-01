O Real Madrid perdeu este sábado a oportunidade de se colocar, à condição, na liderança da Liga espanhola de futebol, ao empatar a zero com o Osasuna, debaixo de neve, em Pamplona, em encontro da 18.ª jornada.

Os ‘merengues’ tiveram quase sempre a bola, perante o 19.º e penúltimo colocado, que somou o quarto empate seguido, mas as oportunidades foram poucas e a eficácia nula, o que custou o segundo empate consecutivo fora, após o 1-1 com o Elche.

Na classificação, o Real Madrid só conseguir reduzir para um ponto a desvantagem para o líder Atlético de Madrid, que tem menos três jogos disputados, incluindo o da ronda 18, a receção ao Athletic, adiado devido ao mau tempo na capital.

O conjunto de Zinedine Zidane falhou o ataque à liderança e passou a contar apenas mais três pontos do que o FC Barcelona, que goleou em Granada por 4-0, para o terceiro triunfo seguido, com ‘bis’ de Lionel Messi e Antoine Griezmann.

O francês inaugurou o marcador, aos 12 minutos, e fechou a contagem, aos 63, e, pelo meio, o sul-americano apontou o segundo, aos 35, e o terceiro, de livre direto, aos 42. Acabou por ser substituído, aos 65.

Messi, o melhor marcador da história do futebol por um clube, passou a somar 648 golos, em 752 jogos pelo FC Barcelona, e 455 na Liga espanhola, em 502, sendo desde já o líder da lista dos marcadores da presente temporada, com 11.

Na equipa da casa, que acabou com 10 elementos, por expulsão de Jesús Vallejo, aos 78 minutos, os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte foram titulares, enquanto, no ‘Barça’, Trincão entrou aos 73, para o lugar de Pedri.

No primeiro encontro do dia, o protagonista foi o avançado marroquino Youssef En-Nesyri, autor dos três golos na vitória caseira do Sevilha face à Real Sociedad (3-2).

En-Nesyri, que somava cinco tentos em 15 jogos na prova, faturou duas vezes nos primeiros 10 minutos, aos quatro e sete, e completou o ‘hat-trick’ no início da segunda parte, aos 46.

Os golos da formação basca foram apontados pelo central brasileiro Diego Carlos, aos cinco minutos, na própria baliza, e pelo sueco Alexander Isak, que, aos 14, apontou o 2-2.