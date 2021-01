A invasão do capitólio esta semana, enquanto os congressistas se reuniam para certificar a vitória de Joe Biden nas eleições de novembro, deixou marcas entre os americanos. De acordo com uma sondagem da IPSOS para a agência Reuters, 57% dos americanos querem agora que o presidente dos EUA abandone o cargo antes do tempo.

A sondagem, feita nos últimos dois dias, com uma amostra de 490 democratas, 363 republicanos e 100 independentes — num total de 1.005 americanos —, revela, no entanto, que essa vontade é muito baixa entre republicanos.

Questionados se Donald Trump deve continuar no cargo até ao final do mandato, apenas 43% dos americanos responderam que sim — que se deve manter até à transição para Joe Biden no dia 20 —, só que essa opinião sobe para 77% no caso dos inquiridos que estão inscritos no Partido Republicano. No polo oposto, apenas 11% dos democratas daria a oportunidade a Trump de concluir o mandato. Entre os independentes, é uma matéria que divide muito mais as opiniões, com 48% a aceitar que Trump ainda fique mais uns dias no cargo.

Este estudo de opinião também revela que a invasão do capitólio foi apoiada por 13% dos americanos (5% “fortemente” e 8% “de alguma forma”), enquanto 81% discordaram (72% “fortemente” e 9% “de alguma forma”). No entanto, há diferenças relevantes nos dois partidos: enquanto 87% dos democratas contestam sem hesitação os incidentes de Washington, o número baixa para 58% entre republicanos (a que se juntam outros 13% “de alguma forma). Entre independentes, 71% discordaram “fortemente”.

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, já anunciou que vai mesmo avançar com um pedido ao vice-presidente Mike Pence para que seja invocada a 25.ª emenda da Constituição norte-americana, que permitiria retirar imediatamente o presidente norte-americano do poder.