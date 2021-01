Um parto no meio da neve, trenós puxados por cães e um frio mortal. O caos (e o insólito) da tempestade Filomena em Madrid

Sandra Morena, uma guarda de segurança de 22 anos, também viveu momentos aflitivos na tempestade. Ficou presa no carro, numa estrada coberta de neve, enquanto conduzia para o trabalho. Durante 12 horas, permaneceu no interior do automóvel, paralisada na estrada, “sem comida, a chorar porque não se sabia como sair dali”.

Só no sábado de manhã é que um equipa do Exército espanhol conseguiu alcançar Sandra Morena e retirá-la da estrada. Em declarações à Associated Press, pediu cuidado aos conterrâneos: “A neve pode ser muito bonita, mas passar a noite preso num carro por causa disso não é nada divertido”, garantiu.

O governo pediu à população para permanecer em casa enquanto a tempestade permanecer sobre a Península Ibérica. Mas houve quem ignorasse o conselho e, em vez de escolher o sossego do lar, decidisse vaguear pelas estradas espanholas num trenó puxado por cães. Outros dedicaram-se ao ski, snowboard e aos bonecos de neve.

Si pensabas que lo habías visto todo en esta vida, todavía te faltaba encontrarte con un trineo tirado por perros por las calles de #Hortaleza pic.twitter.com/d4ks6Rf9DU — Hortaleza Periódico (@HortalezaPV) January 8, 2021

Mas a situação é séria. A Cruz Vermelha espanhola mobilizou mais de 200 pessoas para prestar apoio aos mais atingidos pelo temporal Filomena e há corpos das Forças Armadas Espanholas a varrer a neve dos acessos a serviços essenciais, como os hospitais. Em Mingorrubio, há 800 pessoas isoladas e sem eletricidade em casa.