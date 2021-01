Boletim DGS. Há quase mil internados a mais com Covid-19 desde o início do ano

Será desta que os internamentos interrompem a subida? A pergunta, essencial para o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, tem sido sistematicamente respondida nos últimos dias com más notícias no boletim da DGS. Desde o início do ano, este número tem conhecido uma subida imparável, com nove aumentos consecutivos, acumulando neste último dia mais 964 internamentos em enfermaria do que no primeiro dia do ano — um aumento de cerca de um terço (34,3%) em pouco mais de uma semana.

Só no último dia, o aumento foi de 6% — mais 215 doentes internados, para um total de 3.770 —, uma subida que, em mais de 2 meses, só é comparável ao aumento registado a 3 de janeiro (+6,5%).

A situação dos doentes em cuidados intensivos também não melhora este domingo, naquela que é a décima subida consecutiva. Há, no total, 558 doentes graves, mais 18 do que no dia anterior e um aumento de 75 casos face ao primeiro dia do ano (+15,5%).