Alguns dos manifestantes que invadiram o Capitólio na última quarta-feira seriam bombeiros e agentes da polícia que estariam de folga naquele dia. Vários departamentos policiais na Califórnia, no estado de Washington e no Texas estão a investigar as próprias equipas por suspeitas de alguns dos seus membros terem participado no ataque, avança o The Washington Post.

Um dos polícias suspeitos é mesmo o chefe do departamento que o investiga. Em Troy (Michigan), o chefe de polícia Dave Ellis também está em investigação após ter assumido numa entrevista que tinha participado na manifestação, embora tenha também condenado a invasão. Mas foi o suficiente para a população daquela cidade norte-americana pedir a demissão do agente.

Um dos primeiros departamentos policiais a abrir investigações aos seus próprios agentes foi o do Condado de Bexar (Texas), onde a tenente Roxanne Mathai está sob escrutínio por ter publicado no Facebook um vídeo dela mesma envolta numa bandeira norte-americana no Capitólio esta quarta-feira. O xerife da cidade, Javier Salazar, disse ter enviado para o FBI as imagens de Roxanne Mathai.

Adrian Diaz, chefe da polícia interino de Seattle (Washington), confirmou que dois agentes daquele departamento também tinham sido suspensos enquanto decorrem as investigações sobre se estão “diretamente envolvidos na insurreição”, disse em comunicado. As suspeitas vieram à tona depois de terem sido publicadas nas redes sociais imagens que alegadamente mostram os dois indivíduos na invasão ao Capitólio.

Segundo a Reuters, o Departamento de Bombeiros de Nova Iorque afirmou ter contactado o FBI com informações sobre membros daquela equipa — uns no ativo, outros reformados — que terão participado na invasão ao Capitólio. Essas informações terão sido transmitidas ao Departamento de Bombeiros através de denúncias anónimas, indicou fonte oficial.

O Corpo de Bombeiros de Sanford, na Flórida, também confirmou que colocou um de seus bombeiros em licença administrativa enquanto decorre uma investigação interna sobre se participou ou não no ataque. As suspeitas foram levantadas quando o departamento teve acesso a uma fotografia e um vídeo que parecem mostrar o bombeiro na multidão que invadiu o Capitólio.