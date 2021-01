A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil transfere este mês a primeira tranche dos três milhões de euros de apoio extraordinário destinado a ajudar os bombeiros, no contexto da pandemia de Covid-19, foi este domingo anunciado.

O apoio extraordinário tem como destino as associações humanitárias de bombeiros voluntários, para ajudar as corporações a enfrentar as dificuldades financeiras criadas pela pandemia, afirma o Ministério da Administração Interna (MAI), em nota de imprensa.

A primeira tranche que será transferida este mês corresponde a 1,5 milhões de euros. Os restantes 1,5 milhões de euros de apoio extraordinário serão pagos no mês de julho, acrescenta o MAI. “Os três milhões de euros serão distribuídos de acordo com a proporção do financiamento permanente atribuído” a cada associação humanitária, esclarece a tutela.

Segundo o ministério, o empenhamento das corporações no contexto da pandemia “tem contribuído para o agravamento da situação financeira” das associações humanitárias, através de despesas adicionais “com a aquisição de equipamentos de proteção individual e pelos cortes sofridos nas receitas oriundas do transporte de doentes”.

Em 2020, o Governo já tinha transferido para as corporações cerca de dois milhões de euros de apoio excecional e temporário devido à pandemia, recordou o MAI, salientando ainda que a tutela quase duplicou o valor da transferência anual para o Fundo de Proteção Social dos Bombeiros.

O Orçamento do Estado para 2021 prevê um financiamento de 28,6 milhões de euros para as corporações de bombeiros, ao qual acrescem os três milhões de euros de apoio extraordinário.