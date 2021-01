Edgar Davids, uma das contratações surpresa do início do ano, teve uma estreia com poucas razões para recordar no comando técnico do Olhanense, com os algarvios a empatarem sem golos frente ao Lusitano de Évora.

Mais do que isso, e num jogo onde o holandês esteve mais interventivo no segundo tempo ao ver a equipa perder oportunidades para inaugurar o marcador, Edgar Davids acabou por ser expulso no final do encontro no seguimento de uma discussão entre jogadores que valeu também vermelho ao jogador Leleco, além de um amarelo a José Bizarro, técnico dos alentejanos e antigo guarda-redes campeão mundial Sub-20 em 1989.

De acordo com a agência Lusa, Davis não quis prestar declarações no final por ter sido expulso.

Nearly seven years to the day after leaving Barnet, Edgar Davids is back in management with Olhanense, who are in the Portuguese third-tier! As player-manager of Barnet he won 25 and lost 25 of his his 68 games at the helm ???? pic.twitter.com/1OOOaZAEvP — The Sack Race (@thesackrace) January 5, 2021

Com este resultado, o Olhanense somou o segundo empate consecutivo depois da igualdade em Olhão com o Moura no último encontro de 2020, ocupando o terceiro lugar da Série H do Campeonato de Portugal com 14 pontos a par de Amora e Esperança de Lagos, a um do Louletano e a 12 do líder V. Setúbal.

Edgar Davids já orientou o seu primeiro treino no Olhanense ⚫️???? pic.twitter.com/AmtoHc3Hew — 4 Linhas ⚽️ (@LinhasQuatro) January 5, 2021

Na quarta-feira, os algarvios voltam a entrar em campo em mais um jogo fora em atraso, com o Esperança de Lagos, em que o vencedor irá subir ao segundo lugar ultrapassando o Louletano.