Artigo em atualização

O primeiro comício de André Ventura no arranque oficial da campanha eleitoral para as eleições presidenciais ficou marcado por um momento insólito que a coordenadora da comunicação da campanha acredita tratar-se de uma “sabotagem”. Poucos minutos depois do início do discurso, a cortina do palco do Cine-teatro de Serpa abriu-se e apareceu um esqueleto no palco. Visivelmente surpreendido, o candidato olha para trás, mas não para o discurso. Minutos depois a cortina fecha-se, levando vários elementos da segurança de André Ventura a circularem pelo espaço na tentativa de perceberem o que tinha acontecido.

Ao Observador, André Ventura diz que não sabe o que aconteceu, mas diz ser “lamentável este tipo de contra-manifestações”, acrescentando que o sucedido terá sido obra dos “privilegiados e subsidio-dependentes” que estavam a manifestar-se no centro de Serpa.

O Cine-teatro de Serpa é gerido pela Câmara Municipal de Serpa, tendo sido a autarquia a ceder o espaço para este evento, de acordo com o que avança a mandatária da candidatura de André Ventura por Beja ao Observador. Também Nuno Grilo, funcionário responsável pela gestão do espaço, explica ao Observador que o palco foi inspecionado antes do evento e “estava limpo“. “A colocação do esqueleto só pode ter sido feita por alguém que conhece bem este espaço, porque o acesso ao palco também é feito por um portão das traseiras, mas nem toda a gente sabe disso”.

André Ventura garante que a segurança pessoal não terá tido qualquer responsabilidade nesta que pode ser entendida como uma falha de segurança.