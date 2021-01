O português João Domingues, 179.º do ‘ranking’ mundial de ténis, foi este domingo eliminado na primeira ronda do ‘qualifying’ para o Open da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, pelo checo Tomas Machac, 197.º do mundo.

Em Doha, onde decorre a fase de qualificação para o ‘major’ australiano, o tenista natural de Oliveira de Azeméis foi derrotado por 6-3 e 6-1, em uma hora e oito minutos.

Nesta mesma fase, Frederico Silva, número quatro português e 182.º da hierarquia, vai estrear-se frente ao eslovaco Lukas Lacko, 200.º do circuito, na segunda-feira.

João Sousa e Pedro Sousa têm entrada direta no quadro principal do torneio de Melbourne, que vai ser disputado entre 08 e 21 de fevereiro.