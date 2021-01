Rui Rio está em isolamento profilático e será testado a uma infeção pelo novo coronavírus na terça-feira. O presidente do Partido Social Democrata (PSD) confirmou no Twitter que esteve em contacto com Salvador Malheiro, presidente da Câmara Municipal de Ovar e vice-presidente do PSD, que testou positivo este domingo.

Por força de, nos últimos dias, termos estado num contacto muito próximo com o vice-presidente do PSD, Salvador Malheiro, o Secretário Geral e eu teremos de ficar em isolamento profilático. Na terça-feira, farei um teste conforme indicação da delegada de saúde. — Rui Rio (@RuiRioPSD) January 10, 2021

Salvador Malheiro anunciou esta tarde que estava infetado pelo SARS-CoV-2 no Facebook. Numa publicação, o autarca disse que estava em isolamento obrigatório e a assegurar todos os compromissos a partir de casa: “A Covid-19 não atinge só as outras pessoas e, neste momento, também eu estou infetado. Apesar de todos os cuidados que tenho tido, diariamente, em algum momento posso ter falhado”, lamentou.

Poucas horas depois, Rui Rio confirmou que tanto ele como o secretário-geral do PSD, José Silvano, podem ter contraído o SARS-CoV-2 depois da reunião da Comissão Permanente do partido, na quinta-feira, ao final do dia. Mesmo que o teste resulte negativo, ambos terão de cumprir isolamento profilático durante duas semanas, já que o contacto entre os membros do núcleo duro do PSD terá sido de risco elevado.

Uma fonte ouvida pela Agência Lusa garantiu que, durante a reunião, todos os elementos usaram máscara e cumpriram distanciamento social, pelo que, neste caso, a Direção-Geral da Saúde (DGS) considerou tratar-se de um contacto de baixo risco. Depois do encontro, no entanto, Rui Rio, José Silvano e Salvador Malheiro terão tido um contacto de risco elevado, o que determinou o isolamento de 14 dias para os dois primeiros.