Vítor Costa foi eleito este domingo como o candidato do PS à Câmara Municipal de Vila do Conde, distrito do Porto, depois de ter reunido 99 % dos votos nas eleições primárias da Comissão Política Concelhia do PS local. Num sufrágio que fez história no partido a nível nacional, uma vez que foram as primeiras eleições primárias em estruturas locais do PS, Vítor Costa, candidato único, reuniu 2.378 dos votos dos 2.395 militantes e simpatizantes que participaram na iniciativa, havendo registo de 15 votos em branco e dois nulos.

Com a participação de mais de metade dos 4.023 eleitores que estavam inscritos nos cadernos [1.611 militantes e 2.412 simpatizantes], o agora legitimado candidato do PS à Câmara Municipal de Vila do Conde, considerou que foi dado “um grande exemplo de democracia, transparência e participação ao país”.

“É um sinal que quando as pessoas são chamadas para serem ouvidas participam na política. Indicia, também, que em Vila do Conde há um desejo por uma mudança na condução dos destinos do concelho. Ficou provado que as pessoas acreditam e confiam num projeto diferente”, disse Vítor Costa à agência Lusa.

O também presidente do PS/Vila do Conde lembrou que a votação, que decorreu em dois dias e em 16 secções de voto em várias freguesias do concelho, espelha a abrangência do projeto político que pretende.

“Já estamos a preparar a nossa candidatura para as próximas eleições autárquicas, agregando pessoas e contributos, através de uma fase auscultação, ouvindo todos os vila-condenses. Será um projeto o mais participado e abrangente possível”, assegurou. Nesse projeto do PS/Vila do Conde, já há uma ideia bem definida, que passa por renegociar, ou mesmo resgatar, a concessão do sistema público de abastecimento de água, que em 2008 foi entregue a uma empresa privada.

“Tenho uma especial uma obrigação nessa questão, porque votei favoravelmente essa concessão. À data pareceu-nos que seria a melhor solução, mas dadas as circunstâncias, e passado estes anos, vemos que isso não se verificou”, disse o responsável socialista.

Vítor Costa aponta que, atualmente, Vila do Conde “tem das mais elevadas faturas da água em todo o país”, e diz que tem “um dever, por consciência, de acabar com esta injustiça”. “Tudo farei para renegociar esse contrato com condições mais favoráveis para os vila-condenses e, se não houver hipótese, avançar mesmo com o resgate da concessão” garantiu o candidato socialista.

A Câmara Municipal de Vila do Conde é liderada, desde 2017, pelo movimento independente NAU, encabeçado pela presidente de Elisa Ferraz, que depois de ser eleita, num primeiro mandato, apoiada pelo PS, avançou com um novo projeto que mereceu a confiança dos vila-condenses, mas ainda anunciou se se irá candidatar para um terceiro mandato.