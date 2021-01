Para segurar o seu suposto segundo lugar na corrida é contra Marcelo que Ana Gomes tem de disparar. É face ao Presidente em funções que tem de vincar as diferenças. E foi isso que fez. “Eu não desvalorizo os eleitores, as campanhas fizeram-se para esclarecer os eleitores, e não podemos perder oportunidades de esclarecer os eleitores”, disse, admitindo que há uma dificuldade acrescida para conjugar essa tarefa com a dimensão das medidas restritivas de proteção sanitária, mas garantindo que não se vai demitir de procurar esclarecer os eleitores que vão ser chamados a votar.

Rua ou digital? “Os políticos devem estar onde estão os portugueses, incluindo os que estão a trabalhar”

Há duas certezas para Ana Gomes: uma é que vai “respeitar rigorosamente as regras que se aplicam a todos os portugueses”, outra é que irá “utilizar todas as possibilidades para fazer contactos no terreno”, estando ciente de que a partir de quinta-feira — se se confirmar o novo confinamento — esses contactos terão de passar para uma plataforma mais digital. Daí ter aproveitado esta segunda-feira, e os dias que restam até quinta, para ir à rua.

Mas questionada sobre se, a partir do momento em que for decretado o confinamento, vai reduzir tudo a eventos online, Ana Gomes hesita: “Veremos”. Até porque “os políticos devem estar na rua onde estão os portugueses, incluindo os que estão a trabalhar”, sendo que, mesmo em confinamento, muitos são os que têm de se deslocar para os seus postos de trabalho para a cadeia de distribuição e funcionamento não parar. Daí que a candidata se mantenha com um pé na estrada.

“Não excluo usar as possibilidade de contacto com os portugueses que estarão a trabalhar, no rigoroso cumprimento das regras e não violando o que for determinado pelas autoridades”, disse aos jornalistas antes de visitar a obra do novo centro de saúde.