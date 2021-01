Boletim DGS. Nunca morreram tantas pessoas num só dia. Também nunca houve tantos internados

Há quatro dias consecutivos que estes números não param de subir para novos máximos da pandemia. Desde a passada sexta-feira, foram internadas em enfermaria mais 532 pessoas com Covid-19 — o que dá uma média de 133 por dia e de quase seis por hora. No mesmo período de tempo, 31 pessoas foram internadas em UCI.

Novos casos baixam consideravelmente — é o “efeito segunda-feira”

Nas últimas 24 horas, revela também o habitual boletim da DGS, foram registados 5.604 novos casos de infeção no país.

Depois de uma semana marcada por vários dias com valores próximos ou acima dos 10 milhares de infetados, é a maior redução desde o passado 5 de janeiro — o que não significa que o ritmo de contágio tenha abrandado: só confirma o efeito que faz com que às segundas e terças-feiras, dias em que são contabilizados os testes feitos ao longo do fim de semana, necessariamente em menor quantidade, se verifique sempre uma quebra substancial do número de novos casos.