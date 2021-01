A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pode votar já na terça-feira num artigo para desencadear o impeachment de Donald Trump, avança a CNN citando uma fonte do Partido Democrata. A acusação contra o presidente será de “incitamento à insurreição” por causa do papel que poderá ter tido na invasão ao Capitólio.

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, confirmou entretanto que vai ser avançada legislação para um novo processo de destituição contra o Presidente cessante. Numa carta aos Democratas naquela câmara do Congresso norte-americano, Pelosi escreveu que vai ser pedido ao Vice-presidente, Mike Pence, que seja “ativada a 25.ª emenda [da Constituição] para declarar o Presidente incapaz de executar os deveres do seu cargo”. Caso isto não aconteça, será então “levada à discussão legislação de destituição”.

De acordo com James Clyburn, ele mesmo um membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e número três dos democratas, o processo deve avançar ao longo desta semana: “Pode ser terça ou quarta-feira, mas acho que será esta semana“, apontou o democrata pela Carolina do Sul.

Ainda assim, o artigo pode não ser enviado para apreciação pelo Senado antes dos primeiros 100 dias de Joe Biden na Casa Branca. O objetivo é dar ao novo presidente dos Estados Unidos um caminho desimpedido para enviar ao Senado sugestões sobre temas urgentes, como o combate à Covid-19.

“Vamos dar ao presidente eleito Biden os 100 dias de que ele precisa para começar a sua agenda. E talvez enviemos os artigos algum tempo depois disso“, descreveu James Clyburn, um forte aliado do novo presidente norte-americano. Terá sido essa a mensagem da própria Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes.

Isto significa que, na prática, o impeachment de Donald Trump nunca poderá ficar terminado a tempo de retirar o republicano da Casa Branca antes da tomada de posse de Joe Biden. De qualquer modo, e segundo o The New York Times, os democratas defendem que o processo deve ser levado avante para punir Trump pela sua conduta. No entanto, há dúvidas sobre o enquadramento legal do processo contra um Presidente que já não estaria em funções quando tivesse lugar o julgamento no senado.