Artigo em atualização ao longo do dia

Equipa de campanha, pouca — e se a campanha avançar país fora, o staff deverá ser curto o suficiente para caber num carro. Ações de campanha, para já, apenas uma e simbólica: um cartaz inaugurado no Campo Pequeno para se mostrar como a única alternativa a quem não quer nem o socialismo, nem o “sistema” (Marcelo Rebelo de Sousa), nem “extremismos” (leia-se: André Ventura e extrema-esquerda, à qual associa PCP e BE).

O arranque oficial da campanha presidencial de Tiago Mayan Gonçalves, candidato apoiado pela Iniciativa Liberal — partido de que é um dos fundadores — fez-se na rua, mas arruadas nem vê-las. A Covid-19 não permite e a evolução da pandemia vai reduzindo um programa que inicialmente já era limitado. O começo fez-se sem apoiantes, com pouca gente e com um convidado especial: João Cotrim Figueiredo, líder da Iniciativa Liberal.

Num encontro “simbólico”, que pretendia vincar o apoio e “a confiança” da Iniciativa Liberal no seu candidato, Tiago Mayan Gonçalves elegeu os seus adversários: todos. No centro-esquerda, vê um socialismo que é preciso combater. Na “extrema-esquerda” (Marisa Matias, João Ferreira) e na “extrema-direita” (André Ventura), vê propostas iliberais, que atentam contra as liberdades individuais. E no centro-direita, vê Marcelo Rebelo de Sousa como face de um longo e velho sistema que é preciso mudar. “Esta é a única proposta do espaço não socialista que é liberal, moderada e humanista”, começaria por dizer. A candidatura é para “quem não se revê no espaço socialista” e no “rumo dos últimos 40 anos”, mas “sem extremismos”, diria depois.

Munido de um cachecol para resistir ao frio — e proteger a voz, por mais que palanques e discursos galvanizadores não estejam na agenda —, vestindo um longo sobretudo preto, Tiago Mayan Gonçalves começou por descartar que a pouca notoriedade com que começou a campanha seja relevante: “É um ponto irrelevante. O importante agora é estar convosco e transmitir as minhas ideias”. E insiste que não pretende fazer nada que o “cidadão comum” não possa: “Só quero fazer o que for permitido ao cidadão. Tenho muito claro que não vou dar um sinal de irresponsabilidade perante os portugueses”. Se Mayan fala do cidadão que será obrigado a ficar confinado em casa ou se fala do cidadão que continuará a sair à rua para trabalhar, mesmo com o país confinado — e serão muitos —, está ainda por clarificar. E só o programa de campanha nos próximos dias o esclarecerá.

Confiante e à procura de eleitores “como o senhor João”

Ação de campanha talvez seja excessivo para este primeiro momento de “caça ao voto” de Tiago Mayan Gonçalves. O que aconteceu no Campo Pequeno, em frente a um novo cartaz no qual se lê “se votas igual não esperes diferente”, foi um conjunto de declarações aos jornalistas: primeiro de Tiago Mayan Gonçalves, depois, mais breves, do líder da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo. É a campanha “a reinventar-se”, diz-se internamente.

Tiago, um advogado do Porto de 43 anos que passou a primeira fase da campanha — a dos debates — a defender que a solução para o regime é fomentar a liberdade (social e económica) das pessoas, sente-se confiante que os eleitores começam a conhecê-lo e a reconhecê-lo. Foi já depois de ter respondido a perguntas, no momento de posar para as fotografias, que quis aliás “contar uma história” sobre um deles.

Assumindo “depender muito da Uber Eats” nesta era em que o período passado dentro de casa é maior, Tiago Mayan Gonçalves relatou uma história recente com um estafeta de comida. O responsável pela entrega, “um senhor chamado João”, deixou-lhe a refeição e foi-se embora. Passados “uns dois minutos”, a campainha voltou a tocar. Quem estava do lado de lá da porta era novamente “o senhor João”, que lhe disse: “Eu vi-o ontem e revi-me totalmente. Vou votar em si”.

Tiago Mayan Gonçalves não o disse, mas fonte da campanha deu mais um detalhe sobre este episódio: o referido senhor João era de etnia cigana, uma minoria étnica que tem sido alvo preferencial de André Ventura, o candidato apoiado pelo Chega (que lidera).

O dado não seria muito relevante não fosse a demarcação que o candidato da Iniciativa Liberal e o próprio partido — que ao contrário de PSD e CDS, não assinou nenhum acordo de cooperação com o Chega nos Açores — têm feito face à “extrema-direita” e a André Ventura. No debate que opôs um ao outro, aliás, Tiago Mayan Gonçalves arrancou a criticar o discurso do Chega sobre minorias e sobre emigrantes, dizendo até que os últimos fazem os trabalhos que os portugueses não querem — como “entregar comida”.

Tiago Mayan Gonçalves anda à procura de mais eleitores como o “senhor João”. E garante que o contacto que tem tido com as pessoas na rua e pelas redes sociais lhe tem dado esperança: “A fasquia [de resultado] que coloco é a que tenho observado nas ruas, nos poucos contactos que tenho tido. Ainda agora, quando estávamos aqui à espera, passou mais uma pessoa a dizer-me que tem o seu voto. Sinto isso [esse reconhecimento] nas ruas e nas redes [sociais]”.