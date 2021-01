A PSP pôs fim a uma festa de aniversário num bar em Ovar, no distrito de Aveiro, na sexta-feira passada, onde estavam quase 20 pessoas, informou esta segunda-feira aquela força policial.

Em comunicado, a PSP esclarece que na sexta-feira, pelas 21h00, no âmbito de uma fiscalização de rotina a estabelecimentos de restauração e bebidas de Ovar, verificou que num bar estava a decorrer uma festa de aniversário.

De acordo com a Polícia, encontravam-se no local “pessoas em número superior ao permitido, de acordo com as regras impostas pelo Governo, a fim de travar a pandemia da Covid-19″.

Por esse motivo, foram levantados autos de contraordenação ao proprietário e aos clientes que se encontravam na festa, num total de 17 autos.

Ainda segundo a PSP, foram também identificados três jovens (dois de 19 anos e um de 20), por terem sido intercetados na posse de estupefacientes, tendo-se apreendido um total de cerca de seis doses de liamba.

O município de Ovar faz parte da lista de concelhos em risco “muito elevado”, apresentando atualmente 495 casos ativos de Covid-19, segundo os dados divulgados no domingo pela autarquia.

Relativamente ao acumulado de novos casos, nos últimos 14 dias, por 100 mil habitantes e considerando uma população de 55.400, é agora de 1.106.

No domingo, o concelho registou 80 novos casos e 38 pessoas recuperadas, o que levou o presidente da Câmara, Salvador Malheiro, a classificar como “complicada” a situação pandémica no município.

O autarca, que também se encontra infetado, encontra-se a cumprir o isolamento obrigatório e a assegurar todos os seus compromissos, a partir de casa.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.934.693 mortos resultantes de mais de 90,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7.925 pessoas dos 489.293 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.