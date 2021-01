Artigo em atualização ao longo do dia

A casa de Rosália Ferreira e Liliana foi o ponto de partida do primeiro dia de campanha de Marisa Matias na estrada numa altura em que a pandemia de Covid-19 se tem vindo a agravar. Porquê? A luta de “há dez anos” em nome dos cuidadores informais. Na Charneca da Caparica, em Almada, logo pelas 10h00, a candidata a Belém apoiada pelo Bloco de Esquerda sentou-se na sala de Rosália, uma mulher que há quase 40 anos trata da filha que tem uma doença rara, severa e que não lhe permite andar, falar, ser independente.

“De manhã cedo tenho de higienizar a Liliana, pô-la confortável, se temos consultas – agora não porque é um ano atípico – temos três horas para vestir, lavar, para a levar para o hospital, para toda a logística, são seis horas que se perder. É uma vida complexa, são desafios constantes e a parte emocional é dura também”, conta. São dez transferências de casa de banho todos os dias e a muda da fralda à noite. É um “desafio” que Rosália quer continuar a fazer, mas a “falta de retaguarda” não ajuda.

Rosália já tem o reconhecimento enquanto cuidadora informal, mas, por enquanto, fica por aqui. Não tem qualquer tipo de apoio. Não recebe apoios do estado como apoio informal. “Fiquei exatamente da mesma forma, tenho apenas o cartão que reconhece que sou cuidadora informal”, diz, enquanto Marisa acrescenta: “A grande conquista do estatuto do cuidador é esperarmos que um dia, muito em breve e quando deixar de ser um projeto piloto possa responder às centenas de milhares de pessoas que neste país cuidam dos familiares.”

O estatuto é o “primeiro passo para a dignidade”, mas “falta tudo o resto”, nomeadamente para se dar-lhe “densidade” e “colmatar lacunas”. De fora ficam questões como um cuidador informal chegar à idade de reforma – sem ter sido possível durante muitas fases da vida trabalhar – e “os 40 anos em que se levantou às quatro ou cinco da manhã para cuidar da filha não têm tradução direito que devia ter”.

A prioridade e a grande batalha de Rosália é resolver a questão dos retroativos para a situação contributiva, para que seja considerado (e não esquecido) o que fez no passado, que “o Estado reconheça um trabalho duro e difícil”. “Sinto que me abandonaram, que fica todo o meu tempo para trás”, admite. Mas o caminho não termina assim, há que “limar” o que falta.

O estatuto do cuidador informal foi aprovado em julho de 2019 e estima-se que mais de 800 mil pessoas em todo o país cuidem de familiares a tempo inteiro. O subsídio, que Rosália ainda não tem direito, só chegou a 30 concelhos do país através de projetos-piloto, mas, ainda assim, está longe de chegar ao número de pessoas que podem ter direito a este estatuto. Até ao momento, pouco mais de 100 pessoas receberam o subsídio para o qual foi orçamentado para 2020 cerca de 30 milhões de euros.

Como já havia feito em pleno debate presidencial, Marisa Matias volta a referir que o apoio do Presidente da República à causa dos cuidadores informais veio dar mais “visibilidade à causa”, tendo este sido um dos temas em que a candidata presidencial agradeceu e elogiou a postura de Marcelo Rebelo de Sousa ao longo do mandato.

Depois da visita a casa da Rosália, em que houve cuidado para que se mantivessem as distâncias de segurança, Marisa Matias foi questionada com os aglomerados que se viram nas ações de campanha de João Ferreira e André Ventura e garante que não vai deixar de estar na rua, de ouvir as pessoas, mas com iniciativas adaptadas aos momentos de pandemia que se vivem. Uma é coisa é certa, Marisa recusa não estar na estrada: “Não podemos ficar dentro da caixinha nem da bolha.”

A eurodeputada considera ainda que as medidas tomadas pelo Governo para assegurar que todos podem votar em segurança — tanto os que estão em isolamento profilático como os utentes de lares — são as “necessárias” para que se vote “livremente”.