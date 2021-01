Mourão (3.347 casos por 100 mil habitantes), Mêda (3.074), Fornos de Algodres (2.496), Miranda do Douro (2.489) e Mora (2.368) são os cinco concelhos com maior número de novos casos por 100 mil habitantes acumulados num período de 14 dias.

Mêda, Fornos de Algodres e Miranda do Douro, além de estarem na lista dos concelhos com mais casos, são também os três concelhos com maior aumento dos casos acumulados a 14 dias por 100 mil habitantes. Mora, por sua vez, está na lista dos 10 concelhos com maior descida na incidência a 14 dias.

Concelhos Incidência a 14 dias (dados 5.Jan) Incidência a 14 dias (dados 27.Dez) Aumento da incidência Mêda 3074 283 2791 Fornos de Algodres 2496 199 2297 Miranda do Douro 2489 864 1625 Vila Nova de Paiva 1707 384 1323 Tavira 1598 318 1280 Pinhel 1939 822 1117 Vila Nova de Poiares 1787 735 1052 Borba 1247 238 1009 Murtosa 1498 506 992 Mação 1931 973 958

Manteigas é o concelho com maior descida no número acumulado de casos (em 14 dias) por 100 mil habitantes, estando agora no nível de risco moderado (233 casos). Vidigueira e Nisa seguem na lista das maiores descidas em relação à incidência, mas isso não permitiu que os dois concelhos saíssem do nível de risco extremamente elevado.

Concelhos Incidência a 14 dias (dados 5.Jan) Incidência a 14 dias (dados 27.Dez) Diminuição da incidência Manteigas 233 931 -698 Vidigueira 1270 1942 -672 Nisa 1188 1815 -627 Valpaços 459 1039 -580 Alfândega da Fé 681 1231 -550 Marvão 765 1265 -500 Castelo de Vide 34 514 -480 Castanheira de Pera 153 574 -421 Mortágua 557 909 -352 Mora 2368 2682 -314

Os dados epidemiológicos, por concelho, divulgados esta segunda-feira correspondem aos dados que serviram de base ao mapa de concelhos de risco divulgado pelo Governo na quinta-feira e à definição das medidas de contenção da pandemia de Covid-19 para o estado de emergência, que se iniciou no dia 8 de janeiro.

Os dados divulgados correspondem ao total de novos casos no período de 23 de dezembro a 5 de janeiro, ou seja, cobrindo sobretudo as semanas após o Natal. Pode ser comparado (como mostrado no primeiro mapa) com a incidência total entre 14 e 27 de dezembro, que representa, sobretudo, as semanas anteriores ao Natal.

Destaca-se ainda que a maioria dos concelhos que representam, simultaneamente, as capitais de distrito em Portugal continental encontra-se num nível de risco muito elevado. As exceções são a Guarda, num nível de risco extremamente elevado (acima de 960 casos por 100 mil habitantes acumulados a 14 dias), e Aveiro e Portalegre, num nível de risco elevado (entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes). Capital de distrito Incidência acumulada a 5.Dez Aveiro 475 Beja 733 Braga 750 Bragança 684 Castelo Branco 571 Coimbra 563 Évora 828 Faro 490 Guarda 1024 Leiria 615 Lisboa 653 Portalegre 379 Porto 577 Santarém 576 Setúbal 775 Viana do Castelo 496 Vila Real 759 Viseu 767

Já os 15 concelhos com maior densidade populacional (segundo os dados do último Censos, 2011) encontram-se quase todos no nível de risco muito elevado, com um máximo de 653 novos casos por 100 mil habitantes, acumulados a 14 dias, em Lisboa.