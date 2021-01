Em atualização

O Partido Democrata apresentou esta segunda-feira a acusação formal de impeachment (os chamados “artigos de impeachment“) contra Donald Trump.

De acordo com o documento, Donald Trump deverá ser julgado, com vista à destituição, pelo crime de “incitamento à insurreição”, por ter inspirado e incitado os violentos protestos que ocorreram na semana passada no Capitólio de Washington D.C., quando o Congresso se preparava para validar definitivamente os resultados da eleição presidencial, que o democrata Joe Biden venceu.

O impeachment é um processo do sistema norte-americano que implica um julgamento político do Presidente que tem como condenação última a destituição do cargo. O processo ocorre nas duas câmaras do Congresso. É suposto que a Câmara dos Representantes faça a acusação (os artigos de impeachment), detalhando o crime ou a prática reprovável pelo qual o Presidente deve ser julgado; aprovada a acusação, o processo segue para o Senado, que é reconfigurado como tribunal.

No Senado, o Presidente é julgado pelos senadores, numa sessão presidida pelo juiz que preside ao Supremo Tribunal nos EUA. Durante o julgamento, uma equipa de acusação (composta pelos membros do Congresso que apresentaram a acusação) tentará convencer os senadores de que Trump é culpado, enquanto uma equipa de defesa (composta pelos advogados do Presidente) argumentará em defesa de Trump.

O veredicto é depois decidido pelos senadores, sendo necessária uma maioria de dois terços para condenar e destituir Donald Trump.