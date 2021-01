Um homem de 56 anos, suspeito do crime de abuso sexual a uma criança de 11 anos, foi detido em Oliveira do Hospital pela Polícia Judiciária, foi anunciado esta segunda-feira.

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, e em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público no DIAP de Coimbra, deteve um homem, em Oliveira do Hospital, pela presumível prática, reiterada, do crime de abuso sexual de crianças, de que foi vítima uma menina, com 11 anos”, sintetiza um comunicado da PJ.