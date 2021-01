Adquirir um automóvel de 4,4 milhões de euros é algo muito distinto de comprar um outro veículo qualquer, que esteja disponível num stand da marca, onde se possa entrar pela porta, passar o cheque e sair conduzindo. Para um cliente americano, decidir-se por um Bugatti, ainda para mais um Divo, de que a marca francesa apenas vai fabricar 40 unidades, é uma verdadeira odisseia. Como tal, a chegada do modelo e o unboxing tiveram direito a um registo em vídeo, ou não fosse o dono deste Divo amigo do youtuber TheStradMan.

Para este amante de hiperdesportivos, os Bugatti não são propriamente uma novidade, uma vez que possui um Veyron Vitesse, um Chiron e até uma réplica do Vision Gran Turismo, uma versão que a marca desenhou para os videojogos e de que apenas fez um exemplar.

Depois de encomendar o Divo, personalizado com uma pintura que rondou 1 milhão de dólares, cerca de 800 mil euros, o imaculado hiperdesportivo foi colocado numa enorme caixa de madeira e expedido por avião de França para Los Angeles, na Califórnia. Isto sem que o proprietário lhe tenha posto a vista em cima, mais que não seja para ver como ficou a pintura.

O vídeo do youtuber conta o resto da história, sendo bom ter presente que estamos perante um modelo com um motor com 8 litros de capacidade dividido por 16 cilindros distribuídos em W, por sua vez soprados por quatro turbocompressores, de forma a extrair 1500 cv e uns não menos impressionantes 1600 Nm de força.