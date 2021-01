Artigo em atualização ao longo do dia

Poucos minutos faltam para o início da sessão de esclarecimento em Santiago do Cacém. Cá fora, a aproveitar os raios do sol que contrariam as temperaturas baixas que os termómetros marcam, há as poucas pessoas que as contingências limitam e um sistema de som que anunciam o motivo da presença: “João Ferreira, coragem e confiança”. Contando com o tradicional cumprimento rigoroso dos horários pouco depois das 11 horas João Ferreira entra na sala do auditório municipal António Chainho e é aplaudido de pé. Mesmo longe do milhar de militantes que estiveram no Coliseu do Porto no domingo, a sala estava a cerca de um terço da lotação máxima, que ronda os 140 lugares. Esse mesmo aplauso repete-se quando o candidato presidencial usa, pela primeira vez, um dos versos de Fernando Pessoa.

“Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez./Senhor, falta cumprir-se Portugal!” ou, na versão de João Ferreira: “Portugal está por cumprir. Esta candidatura existe também para cumprir Portugal”. Quando escreveu Mensagem, Pessoa estaria longe de imaginar que um dos versos haveria de servir a um candidato apoiado pelo PCP numa corrida a eleições presidenciais, mas João Ferreira repetiu esta manhã várias vezes a ideia que “falta cumprir Portugal” e que só há um caminho para que tal aconteça: “Fazer cumprir aquele Portugal desenvolvido, coeso de que fala a Constituição da República Portuguesa”.

E, nesse cumprimento escrupuloso do texto da Constituição, João Ferreira deixou críticas à atuação de Marcelo Rebelo de Sousa, o adversário principal nesta corrida. “Se o juramento da Constituição tivesse sido levado a sério no passado a situação seria outra, para melhor. Tem de ser levado a sério, é por isso que aqui estamos nesta candidatura, para formular exercício alternativo dos poderes do Presidente da República que está verdadeiramente alinhado com o juramento que é feito. Disposição firme de a cumprir e a fazer cumprir, disso se distingue do atual Presidente da República”, apontou João Ferreira para ouvir, em resposta, um aplauso da plateia.

João Ferreira está confiante nos votos que poderá receber no dia 24 “independentemente das opções eleitorais do passado” — tal como tinha afirmado na apresentação oficial da candidatura — e no caminho a percorrer até lá. Ainda que tenha de superar as dificuldades que se colocam a uma campanha sem os tradicionais comícios, arruadas, almoços e jantares. Para já, João Ferreira diz que nos próximos dias poderão ser tornados públicos “apoios de todos os quadrantes políticos” e que provam que esta “não é uma campanha para marcar terreno”.

Esta candidatura cresce e afirma-se para lá das fronteiras onde nos queriam confinar. Não é por repetirem mil vezes que é para marcar terreno que ela se vai transformar numa candidatura para marcar terreno”, atirou o candidato presidencial que falou ainda numa “campanha de esperança até dia 24”.

João Ferreira questiona Conselho Europeu no caso da nomeação do Procurador José Guerra

À margem da sessão de esclarecimentos, questionado sobre os últimos desenvolvimentos no caso da nomeação do Procurador Europeu o também eurodeputado eleito pela CDU disse ter “tomado a iniciativa de questionar ainda hoje o Conselho Europeu” sobre aquilo que considera ser uma “trapalhada desnecessária” que envolve a ministra da Justiça e o próprio Governo português.

Ainda assim, João Ferreira destaca a decisão inicial tomada pelo Conselho Superior do Ministério Público “que se pronunciou com base num currículo que não foi posto em causa”.