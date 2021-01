Com o novo ano, a linha SNS24 volta a estar debaixo de enorme pressão. Na primeira semana de 2021, os profissionais que aí trabalham atenderam em média mais de 27 mil chamadas por dia, valores que se aproximam daqueles registados em novembro, quando país atravessava a segunda vaga da pandemia.

Segundo os dados disponibilizados ao Público pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), novembro continua a ser o mês com os valores máximos registados, altura em que foram atendidas mais de 816 mil chamadas, existindo até um dia em que foi ultrapassada a barreira das 38 mil, mas se a procura continuar semelhante àquela verificada no início de 2021, o SNS24 pode mais uma vez bater recordes já no mês de janeiro.

Na primeira semana de 2021 foram atendidas 190.058 chamadas — houve quatro dias em que se registaram mais de 30 mil atendimentos. Entre a última semana de 2020 e a primeira do novo ano houve um aumento de 50% de chamadas atendidas.

Em 2020 foram atendidas cerca de 4 milhões de chamadas, quase o triplo de 2019 — dessas, cerca de 1,5 milhões estavam relacionadas com a Covid-19. Em outubro e novembro do ano que passou foram atendidas 1.424.946 chamadas, enquanto em 2019 o número total de telefonemas atendidos foi de 1.485.808. Ao todo, a linha SNS24 já requisitou mais de 429 mil testes de Covid-19.