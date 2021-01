A marca de design inspirada na cultura portuguesa, PortuTees, conseguiu um crescimento das vendas superior a 300% no Natal de 2020, depois de um impulso das compras online registado por causa da pandemia de Covid-19.

“Esta temporada natalícia foi incrível”, disse à Lusa o fundador e dono da marca, Lafayette Azevedo, que cresceu na Califórnia no seio de uma família oriunda da ilha do Pico, nos Açores. As vendas subiram 328% em relação ao Natal de 2019.

“Penso que [a pandemia] nos ajudou, no sentido em que as pessoas começaram a fazer mais compras ‘online’ e a nossa marca é muito única”, afirmou.

Um passa-palavra, o investimento na presença nas redes sociais e a promoção da marca por algumas organizações, como o Conselho de Liderança Luso-Americano (PALCUS, na sigla inglesa), ajudaram a catapultar a PortuTees junto da comunidade portuguesa.

“A pandemia começou cinco meses depois do lançamento. Não afetou necessariamente o negócio porque a loja é online e não temos um espaço físico”, elaborou Azevedo.

Neste Natal, a marca lançou uma nova linha de t-shirts sobre os Açores, com modelos para cada ilha, e a aposta ajudou à explosão de vendas. Meias e máscaras contra a Covid-19, que têm motivos como a bandeira portuguesa e o Galo de Barcelos, também contribuíram para o incremento natalício.

Segundo o responsável, a PortuTees foi lançada com o intuito de criar roupa e acessórios inspirados na herança portuguesa, incluindo frases em português em muitas das peças.

“Decidi desenhar algo que as pessoas não conseguem encontrar noutro lado”, referiu o luso-americano, atribuindo a essa diferença parte do sucesso que a marca conseguiu nos últimos meses.

“O conceito original é pegar na cultura portuguesa e misturá-la com a cultura pop e fazer paródias, coisas que as pessoas reconhecem”, indicou Lafayette Azevedo.

Uma das peças mostra, por exemplo, os personagens dos desenhos animados “Rick and Morty” vestidos como portugueses num bailarico a passar pelo portal luso. Azevedo explicou que “as pessoas adoram” estas t-shirts de paródia e há uma que é particularmente popular: diz “Juízo na Cabeça”.

“Crescer como português significa que temos muito por onde escolher”, disse Azevedo, que lançou a marca depois de uma viagem a Portugal, em 2019.

Cerca de 70% dos clientes que compram na PortuTees são de origem portuguesa, mas a intenção da empresa é que os designs sejam apreciados por todos, mesmo aqueles que não entendem as frases em português.

“O objetivo da marca é espalhar a cultura portuguesa através de um meio diferente”, disse Azevedo, “e disseminá-la junto de uma audiência mais jovem”, em especial da geração mais nova de luso-americanos, que está a afastar-se da cultura.

“A ideia é mostrar que somos portugueses de uma forma divertida. É expandir a cultura de fora dela”.

Com toda a produção localizada nos Estados Unidos, as zonas onde a PortuTees tem mais clientes são a de São José, na Califórnia, e a de New Bedford e Fall River, na Nova Inglaterra.

Azevedo referiu também que a marca começou a receber encomendas de outras partes do mundo, desde Austrália e Alemanha a Inglaterra.

“Fizemos uma t-shirt sobre o Fado e a primeira encomenda foi de 10 t-shirts para Israel”, exemplificou.

Com todos os produtos feitos por encomenda, a PortuTees não armazena inventário e por isso as despesas de operação são baixas. A equipa já tinha experiência neste ramo, uma vez que tanto Lafayette Azevedo como Julie Silveira (que gere a comunicação e redes sociais) estiveram na fundação da Rooster Camisa, outra marca também de design inspirado na cultura portuguesa.

O próximo passo é alargar o tipo de produtos, com foco nos acessórios, disse Lafayette Azevedo. “Decoração para a casa será o segmento onde iremos apostar”.