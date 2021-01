O selecionador português de andebol, Paulo Pereira, confirmou esta segunda-feira a lista dos 20 convocados para o Mundial2021, que quarta-feira tem início no Egito, e aponta como “um excelente resultado terminar entre os oito primeiros”.

Paulo Pereira, que divulgou os convocados em trânsito para o Cairo, a partir do aeroporto de Copenhaga, via Zoom, manteve para o Mundial2021 a mesma lista do duplo confronto com a Islândia, na qualificação para o Euro2022, em que Portugal venceu por 26-24 em Matosinhos e perdeu por 32-23 em Reiquiavique.

Os convocados de Paulo Pereira são:

Guarda-redes: Alfredo Quintana (FC Porto), Humberto Gomes (Póvoa AC) e Gustavo Capdeville (Benfica).

Pontas: Pedro Portela (Tremblay, Fra), Diogo Branquinho (FC Porto), António Areia (FC Porto) e Leonel Fernandes (FC Porto).

Pivôs: Victor Iturriza (FC Porto), Daymaro Salina (FC Porto), Alexis Borges (Montpellier, Fra) e Luís Frade (FC Barcelona, Esp).

Laterais: Gilberto Duarte (Montpellier, Fra), João Ferraz (Aarau, Sui), Bélone Moreira (Benfica), Alexandre Cavalcanti (Nantes, Fra), André Gomes (FC Porto), Diogo Silva (FC Porto) e Fábio Magalhães (FC Porto).

Centrais: Miguel Martins (FC Porto) e Rui Silva (FC Porto).

Os laterais Gilberto Duarte, a recuperar de uma lesão muscular no adutor da coxa direita, e Alexandre Cavalcanti, que saiu com queixas no primeiro jogo com a Islândia, em Matosinhos, são dois dos jogadores em dúvida para a estreia de Portugal na prova.

O Gilberto Duarte ainda não está pronto para jogar. Veio lesionado do Montpellier e estamos a tentar recuperar o jogador, sem o prejudicar, e sempre em contacto com o clube, para o começo do Mundial”, referiu Paulo Pereira.

Portugal começa o Mundial na quinta-feira, frente à Islândia, naquele que será o terceiro jogo consecutivo entre ambas as seleções no espaço de uma semana, mas a utilização de Alexandre Cavalcanti parece estar fora de hipótese.

“Cavalcanti [que falhou o jogo em Reiquiavique] ainda não conseguiu recuperar e tenho algumas dúvidas que possa contar com ele para o primeiro jogo”, acrescentou o selecionador.

Portugal está integrado no grupo F do Mundial do Egito, e, após enfrentar a Islândia, na quinta-feira, defronta as seleções de Marrocos e da Argélia, em 16 e 18 de janeiro, respetivamente.