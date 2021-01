Pedro Proença acredita que o futebol não vai voltar a parar, mesmo com o expectável novo confinamento geral a entrar em vigor nos próximos dias. Nas redes sociais, o presidente da Liga lembrou a “forma exemplar” como a modalidade tem cumprido todas as recomendações, tanto a nível de prevenção como de isolamento depois de resultados positivos.

O Futebol Profissional realizou 33 mil testes até final de dezembro. Face ao agravamento da situação pandémica, está iminente novo confinamento geral, mas é nossa firme convicção que o futebol, pela forma exemplar como tem cumprido todos os protocolos, vai manter a sua atividade. pic.twitter.com/kkgufDAxHp — Pedro Proença (@PresidenteLPFP) January 11, 2021

“O Futebol Profissional realizou 33 mil testes até final de dezembro. Face ao agravamento da situação pandémica, está iminente novo confinamento geral, mas é nossa firme convicção que o futebol, pela forma exemplar como tem cumprido todos os protocolos, vai manter a sua atividade”, escreveu Pedro Proença no Twitter.

De recordar que, na temporada passada, as competições pararam logo no início de março, quando a larga maioria da população portuguesa começou a entrar num confinamento que, daí a uns dias, se tornaria obrigatório. Na primeira semana de mês de junho, só a Primeira Liga recomeçou, estendendo-se até aos últimos dias de julho, com a Taça de Portugal a terminar a 1 de agosto e a Supertaça Cândido de Oliveira a ser adiada para 23 de dezembro.