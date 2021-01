O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve um cidadão da Serra Leoa com 123 supostas pedras de diamantes e mais de 76 mil kwanzas (95,6 euros), no município do Lucapa, província angolana da Lunda Norte.

Uma nota de imprensa do Ministério do Interior refere que a detenção e apreensão ocorreram no âmbito de um trabalho de investigação realizado pelo SIC em todo o município de Lucapa, incluindo na barreira ou posto de contenção, onde o presumível autor foi detido ao tentar passar para a Luanda, capital de Angola.

O cidadão, de 49 anos, que foi detido, sábado, pelo crime de posse ilícita de minerais estratégicos, será presente ao Ministério Público, para responsabilização criminal.