Sporting e Marítimo dão esta segunda-feira o pontapé de saída nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, na Madeira, onde há poucos dias os leões alcançaram mais uma vitória na Primeira Liga, face ao Nacional.

Depois de terem superado as condições climatéricas adversas na Choupana (2-0), os líderes do campeonato voltam a jogar na ‘pérola do Atlântico’, agora para a prova rainha, naquele que é um dos três embates entre formações primodivisionárias.

Este será o 10.º jogo entre Sporting e Marítimo para a Taça, sendo que os leões apenas perderam por uma vez com os insulares, em 1989/90.

Se o Sporting procura a sétima vitória seguida em todas competições, o Marítimo tenta apurar-se para os quartos de final da Taça de Portugal pela terceira vez na última década, poucos dias depois de ter sido derrotado pelo Sporting de Braga (2-1), para a I Liga.

Até chegarem a esta fase, os verdes e brancos deixaram pelo caminho Sacavenense (7-1), do Campeonato de Portugal, e Paços de Ferreira (3-0), enquanto os maritimistas precisaram de recorrer ao prolongamento para superar Penafiel (3-2), da Segunda Liga, e Salgueiros (2-1), do terceiro escalão.

A partida entre Marítimo e Sporting tem início marcado para as 21h15, no Funchal, e será dirigida pelo árbitro Manuel Oliveira, da Associação de Futebol (AF) do Porto.