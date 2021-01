Um incêndio que deflagrou na madrugada desta segunda-feira, num edifício de seis andares na freguesia de São Vicente, em Braga, provocou três feridos ligeiros e obrigou ao realojamento de duas pessoas, disse à Lusa fonte do CDOS de Braga.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga, os dois desalojados são os moradores do apartamento onde deflagrou o incêndio, que serão realojados pela Proteção Civil.

Três pessoas, segundo a mesma fonte, sofreram ferimentos considerados ligeiros, por inalação de fumo.

O alerta foi dado cerca das 02h30, tendo sido necessário evacuar o edifício, onde residem cerca de 20 pessoas.

Há ainda outros apartamentos que ficaram danificados devido ao fumo.

O incêndio, controlado cerca das 03h40, foi combatido por cerca de 42 operacionais, auxiliados por 13 veículos. No local esteve também o INEM e a PSP.