André Ventura não alimenta “teorias da conspiração”, mas já vai afinando o discurso: “Os votos têm de ser bem contados. Não brinquem com a democracia”. No segundo dia oficial de campanha, o candidato do Chega deixou claro que não aceitará erros no dia das eleições e os primeiros sinais são, segundo Ventura, alarmantes. Há uma “enorme confusão” em relação à recolha de votos e a quem pode ou não votar de forma antecipada, e a conferência de imprensa “bizarra” do ministro da Administração Interna não ajudou. Eduardo Cabrita já “não devia estar em funções”, lamentou.

Com ou sem avisos sobre eventuais irregularidades nos votos, André Ventura reiterou o objetivo recentemente assumido de ter mais votos que os três candidatos da esquerda juntos — cenário que nenhuma sondagem até ao momento conseguiu antecipar. À margem de uma visita à lota de Portimão, o candidato do Chega recusou qualquer tipo de “excesso de confiança” e voltou a dizer que está pronto para surpreender. “Eles sabem que o resultado vem aí”, disse. Eles: os analistas, os jornalistas, os comentadores e os adversários políticos.

Recebido novamente com protestos — um grupo de cerca de 20 pessoas de etnia cigana que empunhavam cartazes onde se lia “André Ventura fascista, André Ventura racista” –, numa ação com cerca de 50 pessoas e muito vigiada pela Polícia Marítima, com sete efetivos no local, o líder e candidato do Chega fez uma visita rápida às instalações da DocaPesca de Portimão e, no final, falou aos jornalistas — visita essa que não teve a presença da comitiva que acompanha Ventura e da comunicação social por razões sanitárias.

À saída, Ventura criticou as políticas do Governo e falta de intervenção do Presidente da República na questão das pescas e, em particular, junto dos profissionais deste setor de atividade que operam na região algarvia. “Temos de ter um plano específico para o Algarve”, exigiu Ventura, falando numa crise económica e social que pode superar os efeitos da Segunda Guerra Mundial.

A esse propósito, o líder do Chega criticou ainda o Governo por ter antecipado a hipótese de voltar a impor um confinamento geral sem falar com especialistas de saúde. “É um péssimo sinal ao país. Devíamos ter ouvido primeiro os especialistas”, condenou sem excluir, ainda assim, a hipótese de subscrever esse confinamento geral. “Se tiver de ser, lamento.”

De Portimão, a campanha de Ventura segue agora para Faro, onde o candidato do Chega vai fazer um pequeno comício no coreto da Praça D. Francisco Gomes.