[Aviso: esta crítica a um programa sobre asneiras tem – pasme-se! – imensas asneiras. Se não quer estar a ler palavrões, não prossiga. Não faz sentido nenhum abordar um documentário sobre a função e o impacto deste tipo de discurso com sinónimos e eufemismos. Entre como se estivesse a sentar-se num estádio de futebol em dia de clássico a contar para o campeonato.]

Quando entram na idade dos porquês, uma das coisas que as crianças mais perguntam é para que é que servem os palavrões. Não lhes faz qualquer sentido que algumas palavras existam, mas que eles simplesmente estejam proibidos de as usar. Para que serve uma palavra se não pode ser dita? “A História dos Palavrões” (no original “History Of Swear Words”) encontra inúmeras utilidades para estes léxicos malditos, que vão do efeito calmante para lidar com a dor ao impacto interventivo na arte. Não sei se o Joãozinho de seis anos vai perceber que o “Fuck Tha Police” dos NWA é um hino contra o perfilamento racial das forças da autoridade, mas é o que temos para lhe explicar que (ainda) não pode gritar “foda-se” quando perde a vez no escorrega.

“A História dos Palavrões” desdobra-se em seis documentários, de cerca de 20 minutos cada, cada qual dedicado em exclusivo a uma palavra. Segundo a tradução do próprio Netflix, as palavras são Foda-se, Merda, Cabra, Pila, Bichana, Raios (Damn). Mas esta tradução apresenta-se como armada em puritana num documentário que serve mesmo para mandar o puritanismo à merda. A tradução mais correta seria: Foda-se, Merda, Puta, Pila, Rata e Porra (“bitch” é efetivamente “cabra”, mas em português a asneira que usamos para fim semelhante é “puta”). Na verdade, este meu preciosismo pouco importa: o documentário é uma análise com uma identidade profundamente norte-americana e a maioria dos dados e reflexões apresentados não têm transposição rigorosa para a língua portuguesa. Valem por consumirmos todos há décadas conteúdo televisivo e cinematográfico made in USA, o que nos permite aqui uma identificação com uma realidade que não é a nossa. A língua é um fator cultural absolutamente determinante, por isso até se recomenda o visionamento a quem domine o inglês com tal facilidade que nem precisa de legendas, que só distraem e atrapalham.

[o trailer de “A História dos Palavrões”:]

O tom da série documental é, ao mesmo tempo, o seu maior trunfo e o seu maior defeito. Num balanço entre o humor e a erudição, “A História dos Palavrões” mistura opiniões de comediantes com psicólogos, historiadores ou especialistas em semântica e linguagem. O problema é que nunca chega a ter a graça de um stand up e nunca chega a ter a profundidade de um documentário. O quente e frio de opiniões resulta e é uma boa ideia, mas fica-se demasiado pela superficialidade, dando a entender que 20 minutos não chegam para aquilo que se pretende. De se salutar, contundo a heterogenia de comediantes (de várias raças e orientações sexuais) e a credibilidade e desenvoltura dos especialistas. A isto acrescente-se um bom trabalho de imagens de arquivo (com excertos de filmes que vão de “E Tudo O Vento Levou” a “Virgem aos 40”), assim como algumas animações a fazer lembrar o estilo muito próprio de Terry Gilliam dos Monty Python.

E depois há o apresentador, encarregue do fio condutor: Nicolas Cage. Na verdade, é a escolha perfeita para o tom já descrito – por um lado, a credibilidade de quem ganhou um Óscar em 1996 com “Morrer Em Las Vegas”; por outro, o ator cujo último filme é uma pepineira quase amadora sobre artes marciais chamada “Jiu Jitsu”, que tem uma pontuação de 2.9 em 10 no IMDB. Cage é, ele próprio, uma contradição de termos. Está aqui como chamariz que tanto resulta para quem vê nele credibilidade como para quem vê o lado kitsch espremido em memes pela internet fora.

Os episódios são provas da língua como organismo vivo em constante mutação, no qual uma simples palavra pode ir da normalidade à obscenidade, voltando para a normalidade outra vez. Talvez por isso seja especialmente interessante o episódio dedicado a Pussy, por ser um exemplo da reapropriação que alguns grupos oprimidos fazem do léxico que já serviu para os ofender. Fica patente que há um avanço a um ritmo que não ocorre em Portugal, um país no qual a ficção tem tantas vezes um tom pouco credível exatamente por não ser socialmente aceite que se aproxime do modo como as pessoas efetivamente falam. Um vilão que destrói a nossa vida não é um sacana, é um filho da puta, mesmo.

De estranhar que “A História dos Palavrões” nunca fale do comediante George Carlin, que foi várias vezes preso por um monólogo de stand up que fazia em 1972 chamado “Seven Dirty Words You Can Never Say On Television”. As palavras eram: shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker e tits e o momento, que chegou mesmo ao Supremo Tribunal e mudou para sempre a moldura penal da linguagem considerada obscena, pode ser recordado aqui:

Aguarda-se com curiosidade e entusiasmo que alguém ouse fazer a versão portuguesa da “História dos Palavrões”. Há material com fartura, também muito merecedor de uma análise histórica, sociológica, linguística e desempoeirada. Desse documentário não poderia faltar esta crónica de Miguel Esteves Cardoso:

“Gosto muito de palavrões, como gosto de palavrinhas e de palavras em geral. Acho-os indispensáveis a quem tenha necessidade de escrever ou falar. Mas como sou moralista tenho uma teoria, que é a seguinte: quando se usam palavrões, sem ser com o sentido concreto que têm, é como se estivéssemos a desinfectá-los, a torná-los decentes, a recuperá-los para o convívio familiar e quando um palavrão é usado literalmente é repugnante. Dizer que ‘a sanita está entupida de merda’ ou ‘tenho uma verruga na ponta do caralho’ é inadmissível. No entanto, dizer que um filme ‘é uma merda’ ou que ‘comprar uma casa em Massamá não lembra ao caralho’, não mete nojo a ninguém. Cada vez que um palavrão é utilizado fora do seu contexto concreto e significado, é como se fosse reabilitado. Dar nova vida aos palavrões, libertando-os dos constrangimentos estritamente sexuais ou orgânicos que os sufocam, é simplesmente um exercício de libertação.”

Só falta descobrirmos o nosso Nicolas Cage.

Susana Romana é guionista e professora de escrita criativa