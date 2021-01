Depois da reunião com especialistas na sede do Infarmed, a candidata Ana Gomes “refletiu” sobre o que ouviu e, num vídeo publicado no Twitter, defendeu a necessidade de se tirar “consequências políticas”. Que devem começar, desde logo, pelo adiamento das eleições. Não é o que “deseja”, mas garante que, se o Presidente e a Assembleia da República assim o entenderem, não se “oporá” a essa decisão.

“O Presidente da República deve tirar consequências do que ouviu dos especialistas. Cabe ao PR e à AR tirar consequências políticas desta situação. Imagino que devam ponderar a possibilidade de adiamento do ato eleitora. Não desejo mas não me oporei. Preocupa-me valorizar o ato eleitoral garantindo que todos que querem ir votar possam ir votar”, diz no tweet que foi inicialmente apagado da sua página, mas voltou a ser publicado minutos depois.

#EleiçoesPresidenciais – Presidente da República e Assembleia da República devem ponderar. pic.twitter.com/7tlPcWgSzl — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) January 12, 2021

No mesmo vídeo, a candidata que tem esta terça-feira não teve ainda ações de campanha, diz que saiu “preocupada” da reunião com os especialistas, uma vez que tudo aponta para uma provável “triplicação do número de novos casos até ao fim de janeiro”. “Isto tem consequências”, diz, referindo-se não só a um novo confinamento geral como também a consequências políticas. “A campanha eleitoral está a ser afetada e próprio dia da votação vai ser afetado. O Presidente da República deve tirar consequências do que ouviu dos especialistas”, reiterou.

“Poderemos enfrentar um colapso”

Uma reunião que “não foi de todo esclarecedora” e um país que ficou “entre a espada e a parede”. É assim que Tiago Mayan Gonçalves vê a evolução da pandemia em Portugal, a aproximação de um novo confinamento geral da população e a reunião com especialistas de saúde que decorreu esta terça-feira, no Infarmed.

O candidato à Presidência da República, apoiada pela Iniciativa Liberal, falou esta terça-feira aos jornalistas junto ao Jardim da Praça do Império, próximo do Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, depois da reunião em que participou — como os restantes candidatos presidenciais — por videoconferência. E defendeu que se chegou a uma fase de “descontrolo total” e que o país pode enfrentar “um colapso”.

Chegámos a um ponto de descontrolo total desta pandemia. Há aqui uma responsabilidade a assacar ao Governo nessa matéria, mas hoje não é dia para assacarmos responsabilidades, é dia para percebermos o que poderá ser feito. A verdade é que chegámos a um ponto na saúde em que poderemos enfrentar um colapso”, vincou.

Voltando a reiterar que o país ficou “entre a espada e a parede” pela incapacidade de controlar a evolução da pandemia, o que já havia dito na véspera, Tiago Mayan Gonçalves notou que “termos chegado a este ponto é preocupante” e que o que desejava ter ouvido era “quais as medidas de confinamento concretas que o Governo se propõe a fazer”. Isso, porém, “não foi ainda esclarecido”.

Da reunião, o candidato presidencial da IL ficou com a perceção de que “possivelmente as escolas se manterão abertas”. Porém, “não está esclarecido que atividades se poderão manter abertas e que atividades irão ser confinadas. E não está de todo esclarecido a resposta que o Governo dará em relação a cumprir o contrato social que tem com restaurantes, cabeleireiros, ginásios, lojas… com todo o conjunto de pequenos e médios comerciantes e com os cidadãos relativamente aos quais o Governo ordenar o confinamento ou a restrição de atividades”.